Dreierspitze für Mosca

Alfred Kugler prägt bereits seit 10 Jahren das Unternehmen Mosca durch seine holistische Betrachtung des Unternehmens weit über den eigenen Bereich hinaus und die strategische Analyse von Geschäftsprozessen und -potentialen. Er freut sich sichtlich auf die neue Herausforderung, die Geschicke des Unternehmens nun an oberster Stelle mitzubestimmen: „Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!“, sagte er.



Der studierte Betriebswirt Alfred Kugler startete seine Karriere 2005 im Bereich strategisches Marketing bei der Wittenstein AG in Igersheim. 2009 wechselte er zur Mosca GmbH, die zu diesem Zeitpunkt noch den Namen Maschinenfabrik Gerd Mosca trug. Hier leitete er zunächst den Bereich Marketing und Produktmanagement, bevor er nach einem Jahr zum Bereichsleiter für Strategie und Marketing ernannt wurde. 2011 übernahm Alfred Kugler die Stelle des Bereichsleiters für Vertrieb, Marketing und Service und konnte auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten wichtige Impulse setzen. 2013, mit der Umfirmierung der Maschinenfabrik Gerd Mosca AG zur Mosca GmbH, stieg Alfred Kugler als CSO in die Geschäftsleitung von Mosca auf und verantwortete ab dann den Geschäftsbereich Vertrieb, Marketing und Service.