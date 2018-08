Neues Distributionszentrum stärkt Lesara

„Durch KI-unterstützte, datenbasierte Trendanalysen können wir Design- und Kaufpräferenzen genauer vorhersagen und unsere Produktion sowie unsere Logistik flexibel darauf abstimmen. Das neue Distributionszentrum ermöglicht uns die Durchlaufzeiten der Waren zu minimieren und bietet uns somit die Möglichkeit unser permanent wachsendes Produktsortiment noch schneller für unsere Kunden in ganz Europa erhältlich zu machen“ – sagt Matthias Wilrich, Gründer und Chief Operating Officer, Lesara.



Die Materialflusslösung beinhaltet moderne Fördertechnik, die die Arbeitsplätze im Wareneingang und Retourenbereich mit dem Kommissionierlager und den Warenausgangsarbeitsplätzen verbindet. Zwei verschiedene Quergurtsorteranlagen übernehmen die Warensortierung und -verteilung. Ein Vertikalsorter sorgt für die unmittelbare Erfassung ankommender Retouren. Ein Horizontalsorter wird für die Verteilung von rund 33.500 Versandstücken täglich, in Spitzenzeiten wie der Weihnachtssaison sogar deutlich darüberhinausgehend, verantwortlich sein und die Pakete gleichzeitig auf bis zu 20 Versanddestinationen aufteilen.



„Für eine produktive und damit kosteneffiziente Kommissionierung werden die Waren in einer 4- stöckigen Fachbodenanlage in Batches zusammengestellt. Die Konsolidierung erfolgt durch eine zeit- und reihenfolgegerechte Verteilung der Batchbehälter mit Hilfe von Sequenzierpuffern“ – so André Matthias, Senior Consultant, Miebach Consulting.