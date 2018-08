DB Schenker startet mit Online-Buchungsplattform

Bis Ende des Jahres wird sie in weiteren europäischen Ländern eingeführt werden. Bis 2019 können dann Kunden in ganz Europa die neue Booking-Plattform für Systemfracht nutzen. Die weiteren Transportsparten von DB Schenker für Luft- und Schiffsfracht werden in Kürze ebenfalls eigene Online-Buchungssysteme anbieten: connect 4 ocean und connect 4 air. DB Schenker setzt damit seine Digitalisierungsstrategie konsequent weiter fort.



Mit connect 4 land können Kunden von DB Schenker künftig ganz einfach online auf das größte Landverkehrs-Netzwerk Europas zugreifen. Sie erhalten volle Transparenz über Preise und Transportzeiten und können den Sendungsstatus online jederzeit einfach verfolgen. connect 4 land ist ab sofort für den deutschen und spanischen Logistikmarkt von DB Schenker verfügbar.