Böllhoff setzt Zusammenarbeit mit Inconso fort

Die Böllhoff Gruppe, Anbieter von Verbindungselementen mit Sitz in Bielefeld, beginnt mit der umfassenden Erweiterung und Modernisierung ihres Logistiknetzes. Das Ziel des Vorhabens „Logistik 2020“: Durch den Bau eines neuen Logistikzentrums und den Ausbau digitaler Prozesse in der Logistikkette optimiert der Verbindungsspezialist sämtliche Planungs- und Steuerungsabläufe für Lagerung, Transport und Versand. Das Projekt setzt die Böllhoff Gruppe in Fortsetzung einer langjährigen Zusammenarbeit mit dem Logistiksoftwarespezialisten Inconso um.



Mit Startschuss des Logistikprojekts fand der Spatenstich für das neue europäische Logistikzentrum im sächsischen Oelsnitz statt. Ausgestattet wird es u. a. mit einem automatisierten Hochregallager (HRL) und einem Automatischen Kleinteilelager (AKL) für mehr als 100.000 lagerfähige Artikel der Gruppe. Eine effiziente Steuerung sämtlicher Warenbewegungen stellt die Einführung des Warehouse Management Systems InconsoWMS X sicher, dessen Implementierung Inconso bis zur geplanten Inbetriebnahme im Herbst 2019 vornimmt. Die Einrichtung der technischen Gewerke übernimmt die Aberle GmbH, ein zu Körber Logistics gehörendes Schwesterunternehmen der Inconso AG.



Parallel dazu beginnt die Implementierung des Transport Management Systems InconsoTMS und des Shipping & Dispatch Systems InconsoSDS in Bielefeld. Von dort visiert die Böllhoff Gruppe die Etablierung eines europäischen Standards an, der in Form des InconsoTMS an weiteren europäischen Unternehmensstandorten, wie Chambéry (FR) und Senec (SVK), implementiert werden soll. Hierüber schafft die Böllhoff Gruppe eine einheitliche Systemlandschaft zur Planung und Steuerung des gesamten Tourennetzwerks. Zum Einsatzgebiet des Systems werden somit sowohl Produktions- als auch Logistikstandorte mit unterschiedlichen funktionalen und systemseitigen Anforderungen gehören.



Die Integration des Versandsystems InconsoSDS wird in Kombination mit InconsoTMS vor allem eine flexible Verwaltung und Zuordnung von Stückgut- und KEP-Sendungen ermöglichen. Zusätzlich bietet InconsoTMS ein Webportal zur Steuerung und Überwachung des Versandprozesses sowie Web-Service-Schnittstellen zur Einbindung von Daten externer Partner über das Internet. Mit weiteren Investitionen in Logistik und Fertigung reagiert die Böllhoff Gruppe vor allem auf die positive Entwicklung der letzten Jahre. So beträgt das Investitionsvolumen für 2018 und 2019 zusammen 150 Millionen Euro.