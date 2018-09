Neue App von SimPlan

Von der Ablaufsimulation über virtuelle Inbetriebnahme bis hin zur Erstellung digitaler Zwillinge von Produktions- und Logistikprozessen reicht das Portfolio des Simulationsexperten SimPlan. Auf der diesjährigen FachPack präsentiert SimPlan eine neue App für Apple- und Microsoft-Tablets: Die Erstellung eines Simulationsmodells für Verarbeitungs- und Verpackungsanlagen erforderte bislang neben dem Expertenwissen eine Lizenz der Simulationssoftware PacSi.



Mit der App „PacSi light“ können nun auch Planer, Servicemitarbeiter oder Verkäufer eine Verpackungsanlage konfigurieren und in der Cloud simulieren lassen. Dazu überträgt die App die erforderlichen Parameter an einen Simulationsserver und dieser gibt innerhalb kurzer Zeit Kennzahlen wie Durchsatz und Auslastung der geplanten Verpackungsanlage an die App zurück. Das versetzt Anwender in die Lage, auf Messen sowie in Besprechungen eine Anlage in Minuten zu konfigurieren und Aussagen zur Leistungsfähigkeit aus der Simulation zu bekommen.



Darüber hinaus stellt SimPlan eine neu entwickelte Benutzeroberfläche des Simulators PacSi vor. Um die Simulation auch auf mobilen Endgeräten erstellen zu können, wurde die Oberfläche an die gerätespezifischen Anforderungen angepasst. Diese Oberfläche wird voraussichtlich zum Ende des Jahres in der neuesten Version von PacSi verfügbar sein.