Maviflex ist ein Hersteller von Schnelllauftoren in Frankreich und erwirtschaftete zuletzt einen Jahresumsatz von knapp 28 Millionen Euro.



Die Produkte, Schnelllauftore für den Innen- und Außenbereich, sollen weiterhin unter der Marke Maviflex vertrieben werden. Die bisherigen Unternehmensinhaber, Anne-Sophie Panseri und Romain Simon, verbleiben in ihrer Position als Geschäftsführer. „Wir freuen uns sehr über die Erweiterung unseres Produktprogramms in Frankreich“, so Christoph Hörmann, persönlich haftender Gesellschafter der Hörmann Gruppe. „Nun gilt es für uns, die Synergien zu Maviflex vor Ort optimal zu nutzen.“