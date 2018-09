Mit festem Stand

Diese sollen verschiedene Transportgeräte sicher und zuverlässig in Standposition arretieren.

Die Wagen werden durch einfaches und kraftsparendes Betätigen des Feststellhebels fixiert, ohne sie anzuheben. Die Füße sind nach Angaben von Blickle schnell montiert.



Die neuen Varianten FF 100-1 und FF 125-1 kommen in nahezu allen Branchen zum Einsatz, in denen eine Arretierfunktion gefordert ist. Sie eignen sich besonders für Transportwagen in der Intralogistik, Arbeitstische, Mitfahrwagen an Montagebändern, aber auch für Maschinen und Wagen mit gefederten Rollen.



Im Vergleich zu großen Feststellfüßen mit Anschraubplatten erzeugen die neuen Versionen die gleiche maximale Anpresskraft. Unabhängig vom Wagengewicht lassen sich die Feststellfüße immer mit geringem Kraftaufwand betätigen. In der Regel ist pro Wagen laut Blickle nur ein Feststellfuß nötig – das Arretieren ist im Vergleich zum Transportgerät mit zwei Rollen mit nur einer Bewegung möglich. Die neuen Versionen mit einer Plattengröße von 100 mal 85 Millimetern sind mit den Blickle-Gehäuseserien LE, L und LK kombinierbar.



www.blickle.com