Lean-Version von lift2move

Logistiker und Fabrikplaner sollen mit dem mobilen Handhabungs- und Transportsystem das Effizienzpotenzial innerbetrieblicher Materialflussprozesse optimal ausschöpfen können.



Dank seiner modularen Bauweise lässt sich lift2move flexibel an wechselnde Aufgaben, wachsende Ansprüche oder geänderte Abläufe anpassen, verspricht Expresso. Für alle Standardhantierungen, bei denen keine hohe Spezialisierung gefragt ist, bietet das Kasseler Unternehmen nun das neue Basismodell »lift2move Selective« an.



Beim lift2move Selective handelt es sich um eine mobile Hebe- und Ladehilfe aus der Reihe der Einzel-Hubmast-Modelle, bei der alles auf maximale Verfügbarkeit, schnelle Bereitstellung und universelle Anwendbarkeit ausgerichtet ist.



Expresso-Geschäftsführer Alexander Bünz erläutert: »Bekanntermaßen ist die große Stärke unseres modularen Systemprodukts lift2move seine enorme Flexibilität; mit geringem Aufwand lässt es sich auf viele unterschiedliche Anforderungen abstimmen. Allerdings gibt es in allen Betrieben eine Vielzahl von Standard- und Routineaufgaben ohne hohen Spezialisierungsgrad. Damit die Unternehmen auch hier ihr Optimierungspotenzial voll ausschöpfen können, haben wir das neue Basismodell lift2move Selective entwickelt.«



Zur Verfügung steht der lift2move Selective ab sofort in den Ausführungen small, medium und large mit drei verschiedenen Hubwegen des Mastes (1.192 mm, 1.442 mm, 1.692 mm) für Nutzlasten von bis zu 125 Kilo. Passend dazu beinhaltet das neue Angebot eine Auswahl von sechs verschiedenen Lastaufnahmen.



www.expresso-group.com