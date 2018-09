Schonung für Muskeln und Boden

Es ist in zwei Varianten erhältlich: das JLF 3,5 M mit 3500 Kilo Tragkraft (Eigengewicht 25 Kilo) und das JLF 5 M (Eigengewicht 28 Kilo) mit 5000 Kilo Tragfähigkeit.

Die Fahrwerke sind ergonomisch und kraftsparend bedienbar und können sowohl als Lenkwerk oder Fahrwerk als auch als Tandem genutzt werden.



Die Lenkkräfte aus dem Stand sind unter Last bis zu 80 Prozent geringer als bei herkömmlichen Lenkwerken. Wie bei einem Kraftfahrzeug mit Servolenkung bedeutet dies nach Angaben des Unternehmens für den Anwender eine erhebliche Einsparung von Körperkraft.



Zusätzlich werden Rollen und Bodenbelag geschont. Das Gerät ist so konstruiert, dass mit einer starren Achse in die Fahrtrichtung dirigiert wird, während dabei je zwei bewegliche Lenkrollen in alle Richtungen gedreht werden können.

Der kugelgelagerte Drehteller ist mit einem rutschfesten Rautengummi belegt. Das Anschlussstück kann sowohl zum Einhängen einer Deichsel als auch zum Anbringen einer Verbindungsstange genutzt werden.



