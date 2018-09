Preisverdächtige Waben

Die Kunert-Gruppe mit ihren Unternehmen Paul & Co, Kunert Wellpappe und den eigenen Hülsenkartonwerken will ihren Kunden auf der Fachpack in Nürnberg zahlreiche Neuheiten präsen­tieren.



Dafür rückt das Unternehmen auf dem Stand 346 in Halle 5 der Messe in Nürnberg folgende Themen in den Fokus:

• Produktion mit Climate Core: In Detailarbeit mit seinen Kunden hat Paul & Co eine Papierhülse für Verpackungspapiere entwickelt, die auch bei wechselnden oder extremen klimatischen Bedingungen ihre Geradheit beibehalten soll.

• AR-Hülsen: Die rutschfeste, stumpfe Oberfläche erlaubt laut Kunert ein optimales Rolle-Handling. Dank der Fixierung ohne Klebemittel können aufgerollte Vliesstoffe bis zum letzten Zentimeter abgewickelt werden – ohne Beschädigung.

• Logistiklösungen: Das Unternehmen verspricht durch seine Lösungen im Bereich Winkelkantenschutz »verbesserte Produktionsprozesse«. Ein fortlaufender Barcodeaufdruck stellt innerhalb des Verarbeitungsprozesses der Verpackungsanlage eine exakte Positionierung des Kantenschutzes sicher.

• Wabenverpackung: Die Wickelgutverpackung ist mit wenigen Handgriffen ohne Hilfsmittel faltbar und lässt sich dank der Sechseckendform platzsparend stapeln.



Wie verpacke ich einen E-Roller?

• Individualität beim Verpackungsdesign: Unter diesem Motto will das Unternehmen Verpackungskonzepte für kundenspezifische Anforderungen präsentieren. Am Stand können die Besucher ein Beispiel sehen: die maßgefertigte Verpackung eines E-City-Rollers.