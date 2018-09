Vanderlande: Neuer Geschäftsführer in Mönchengladbach

Der Systemintegrator Vanderlande in Mönchengladbach hat zum 1. September Dr. Markus Ehrmann zum neuen Geschäftsführer berufen. Er leitet damit die größte deutsche Niederlassung der niederländischen Vanderlande-Gruppe mit Hauptsitz in Veghel. Ehrmann soll künftig den Ausbau der strategischen Kundenbeziehungen weiter intensivieren. „Ich freue mich sehr, Teil des Vanderlande-Teams zu sein und gemeinsam die Wertschöpfung in den Logistikprozessen weiter voranzutreiben“, sagte Ehrmann.



Ehrmann blickt nach Angaben von Vanderlande auf langjährige Erfahrung in der Planung, Realisierung und Optimierung von Produktionsanlagen und -systemen zurück. Er war dabei in verschiedenen Branchen mit den Schwerpunkten Automotive, Flugzeug- und Kraftwerksbau tätig. In dieser Zeit bekleidete er diverse Managementfunktionen in internationalen Unternehmen wie unter anderem Dürr Systems und Alstom Power. Zuletzt verantwortete er als Vice President Paint & Final Assembly Systems das Lackieranlagengeschäft der Durr Systems Inc. in den USA.