Mit mehr Mut in die Digitalisierung

Über 180 Teilnehmer waren in das House of Logistics and Mobility (HOLM) am Frankfurter Flughafen gekommen. Die Air Cargo Community Frankfurt (ACCF) hatte gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik (IML), der Frankfurt University of Applied Sciences und der Hochschule RheinMain zum zweitägigen Fachtreffen geladen.



Wissenschaftler und Luftfrachtpraktiker sollten auf einem gemeinsamen Forum zum Informationsaustausch und zum Nachdenken über gemeinsame Projekte in der Luftfracht zusammenkommen. Wie ein roter Faden zog sich dabei das Thema Digitalisierung durch die Key-Notes, die Fragerunden mit dem Publikum und die Gespräche am Rande der Konferenz.



Mehr Mut zur Digitalisierung

„Eine Erkenntnis schwingt in allen Keynotes mit. Wir brauchen mehr Mut zur Digitalisierung, müssen die Menschen aber dort abholen, wo sie stehen“, betonte Joachim von Winning. „Wissenschaftliche Forschungsprojekte zeigen, dass Digitalisierung funktioniert. Unternehmensgründer bringen frischen Wind“, ergänzte Professor Kai-Oliver Schocke von der Frankfurt University of Applied Sciences (FRA UAS) und Key-Note-Speaker. Auf der Konferenz präsentierten daher auch viele Start-Ups ihre Konzepte.



„Digitalisierung wird anfassbar für Unternehmen“, erklärte Kai-Oliver Schocke weiter. Viele Unternehmen hätten den Impuls zum Aufbruch zur Industrie 4.0 verstanden, sorgten für die Implementierung technischer Prozesse. Das funktioniere aber nur, wenn Mitarbeiter Informationen und Schulungen erhalten und so im Wandel mitgenommen werden.



„Wir verstehen nun noch besser, dass wir in der Luftfrachtbranche gesamt und am Flughafen Frankfurt nur mit gemeinsamen Konzepten vorankommen werden“, betonte Joachim von Winning. Die Konferenz hat hierzu eine Plattform geboten.



Weitere Informationen unter www.FRA-fr8.com