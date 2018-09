Winterhalter + Fenner beauftragt Swisslog

AutoStore, das gassenlose Kompaktlagersystem, überzeugt rund um den Globus immer mehr Swisslog Kunden. Allein in der ersten Jahreshälfte haben sich die Auftragsbücher des führenden AutoStore-Integrators um 23 weitere AutoStore Projekte gefüllt.



Das am Standort Wallisellen im Kanton Zürich entstehende Lager wird dem Umweltverständnis des Elektrogroßhandelsunternehmens durch die nachhaltige Holzbauweise und das Erreichen einer erhöhten Energieeffizienz gerecht. Es verspricht dem Unternehmen darüber hinaus ein topmodernes High-Tech-Logistikumfeld, das sich jederzeit selbständig optimiert und Raum für weitere Steigerungen im Warendurchsatz gibt.



Das Innere der Anlage wird mit der Fertigstellung im Herbst 2019 rund 55.000 Behälter beherbergen. Schnelldreher werden innerhalb des gassenlosen Aluminium-Lagergerüsts im oberen Drittel gelagert, Langsamdreher weiter unten. 70 autonome Roboter werden in einem fortlaufenden, softwaregesteuerten Umlagerungsprozess dafür sorgen, dass sich die unterschiedlichen Lagerartikel im Inneren des Gerüsts jederzeit in optimaler Position befinden. Die Roboter bewegen sich auf der Oberseite des Rasters und greifen im Bedarfsfall auf die von der Kommissionierung angeforderten Behälter zu.



„Mit unserer am Standort Rothenburg in Betrieb genommenen AutoStore-Anlage haben wir bereits einen deutlichen Schritt in Richtung vernetzte Logistik gemacht“, sagt Benjamin Ertl, Logistikleiter von Winterhalter + Fenner. „Wir haben unseren Lieferservice sowie die Verfügbarkeit unserer Produkte bereits deutlich ausbauen können. Jetzt wollen wir diesen Erfolgszug hin zu einer sich stetig weiter optimierenden Logistik mit dem erneuten AutoStore-Projekt an unserem Standort Wallisellen weiter fortsetzen.“