Online-Bestellungen korrekt ausliefern

Online-Shopping ist bequem. Doch eine versteckte Folgeerscheinung des zunehmenden Internet-Shoppings ist die steigende Beanspruchung der Postdienstleister. Um dieser Belastung etwas entgegenzusetzen, entschied sich die Israel Post, die nationale Postgesellschaft Israels, den Etikettendrucker CL-S621einzusetzen, um das steigende Paketvolumen zu bewältigen.



Im Sortier- und Verteilzentrum der Israel Post in Modia'in bei Tel Aviv gehen jeden Tag rund 150.000 kleine Pakete aus Online-Bestellungen ein. Die Menge entspricht über 500 Tonnen an Paketen im Monat. Nachdem die Pakete sortiert sind, müssen sie effizient in die 500 verschiedenen Postbezirke im ganzen Land verteilt werden. Zu diesem Zweck setzt die Israel Post auf die Hochleistungsdrucker von Citizen Systems, um die Prozesse zu automatisieren und Barcode-Etiketten herzustellen, mit denen jedes Paket versehen wird. Jedes einzelne Barcode-Etikett enthält alle Daten, mit denen die Israel Post das Paket korrekt verteilen kann.



Der CL-S621 ist schnell und einfach zu bedienen, weil er über den Citizen Hi-Lift Metallmechanismus verfügt. Sein innovatives ARCP™ Antiknitter- und automatisches Spannsystems stellt sicher, dass alle Etiketten klar lesbar sind. Mit der Peeler Option wird jedes Etikett nach dem Druck automatisch von der Gegenwalze getrennt, sodass Mitarbeiter von dieser Arbeit entlastet sind und der Prozess rascher abläuft.