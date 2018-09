Inconso erweitert Vorstand

Um der Internationalisierung des Geschäftsbereichs Software im Geschäftsfeld Körber Logistik-Systeme gerecht zu werden, besetzt Reichl ebenfalls die Rolle des Chief Financial Officer (CFO) für den Geschäftsbereich Software. Dieser setzt sich aus den Softwareunternehmen Inconso, Aberle Software, Cirrus Logistics, DMLogic, HighJump und Voiteq zusammen, die mit mehr als 1.250 Experten an 31 Standorten weltweit vertreten sind.



Hans-Georg Reichl begann seine berufliche Laufbahn bei PwC Deutsche Revision. Weitere Stationen in CFO- und Management-Funktionen übernahm Reichl bei IBM, der Software AG und der Atos Group.