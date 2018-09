DSLV: Axel Plaß führt dreiköpfiges Präsidium

Axel Plaß ist seit 2016 Mitglied des DSLV-Präsidiums. Er definiert seine Erwartungen an das Amt: „Der durch den DSLV repräsentierte Speditions- und Logistikmarkt ist mit 580.000 Beschäftigten und über 100 Milliarden Euro Umsatz Teil des drittgrößten Wirtschaftsbereichs Deutschlands. Die Systemrelevanz der Logistik muss sich viel deutlicher in der deutschen und auch in der europäischen Wirtschaftspolitik spiegeln.



Ich sehe es deshalb als meine wichtigste Aufgabe, die Bedeutung der speditionellen Leistungen für unsere Volkswirtschaft und für den Wirtschafts- und Logistikstandort Deutschland gegenüber politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit zu betonen und unsere Forderungen nach einem logistikfreundlichen Umfeld durchzusetzen.“



Plaß weiter: „Speditionen fördern und stärken die Komodalität und die funktionale Verknüpfung sämtlicher Verkehrsträger. Die Verbandspolitik des DSLV wird maßgeblich durch die verkehrsträgerübergreifende Steuerungsfunktion des Spediteurs bestimmt. Hieran möchte ich festhalten.“



Neben der klassischen Bündelungsfunktion solle die Logistik zur Bewältigung des zu erwartenden Verkehrsmengenwachstums durch eigene Verlagerungskonzepte auf Schiene und Binnenschiff beitragen – wenn die qualitativen und preislichen Rahmenbedingungen hierfür stimmen, betont der neue DSLV-Präsident, der weiterhin als geschäftsführender Gesellschafter der Hamburger Zippel Group tätig sein wird.



Der bisherige Präsident Mathias Krage bleibt Teil des DSLV-Präsidiums. Die Mitgliederversammlung hat den geschäftsführenden Gesellschafter der Krage Spedition in Langenhagen zum Vizepräsidenten und Schatzmeister gewählt. Durch Satzungsbeschluss wurde das DSLV-Präsidium von fünf auf drei Mitglieder verkleinert.



Johannes Offergeld, geschäftsführender Gesellschafter der A. Offergeld Spedition, Würselen, wurde für den dritten Präsidiumsposten im Amt bestätigt. Planmäßig aus dem engeren Präsidium ausgeschieden sind Günther Haberland, M. Zietzschmann, Neuss, sowie der bisherige DSLV-Vizepräsident Willem van der Schalk, a.hardrodt, Hamburg.