zurück

Dachser: So viele Mitarbeiter

wie noch nie

Ausbildungsbeginn: Rund 30.500 Mitarbeiter sind weltweit für das Familienunternehmen aus Kempten im Allgäu im Einsatz, 16.246 in Deutschland. Außerdem entschieden sich dieses Jahr 732 junge Menschen in Deutschland für eine Ausbildung oder ein Studium bei Dachser – so viele wie noch nie.