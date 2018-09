Utz Group ausgezeichnet

Das aus vier Behältertypen bestehende System ECOBIN wurde für das RFID- gesteuerte Belieferungssystem ECOSIT (ECOnomic Supply In Time) des Bielefelder Herstellers von Verbindungselementen und Montagesystemen Böllhoff konzipiert.



Je nach Transportmenge und Bedarf stehen vier Behältertypen zur Verfügung. Drei Boxen haben bei einer gemeinsamen Höhe von 147 mm das Grundmaß 200 x 150 mm, 300 x 200 mm und 400 x 300 mm. Nur für das Grundmaß 400 x 300 mm gibt es zusätzlich noch einen Behälter mit der Höhe 215,5 mm.



Der aus Stabilitätsgründen mit rechtwinkligen Verstrebungen ausgestattete Behälterboden ist immer so gewählt, dass der jeweils größere auf 2 oder 4 kleinere Behälter im Verbund gestapelt werden kann. Das bedeutet: Auf kleine Behälter kann eine große Box gestapelt werden, was sonst eben nur umgekehrt möglich wäre.



Egal ob ohne oder mit optionalem Staubschutzdeckel. Um den Eingriff in den Behälter für den Werker so komfortabel wie möglich zu gestalten, wurde auf jeweils einer Kurz- und einer Längsseite eine vertikal verschiebbare Klappe konzipiert, welche 7-fach einrastet. Einen Zugriff von mehreren Seiten und damit eine weitgehend freie Platzierbarkeit der Boxen im Regal sind durch die „Schiebeklappen“ ebenfalls gegeben.



Auf der diesjährigen FachPack gibt es die Möglichkeit, sich am Utz Messestand (Halle 6, Stand 257) detaillierter über die Behälterserie ECOBIN zu informieren, wo sie mit dem Deutschen Verpackungspreis 2018 ausgezeichnet wird.