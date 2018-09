Yale optimierte Sichtverhältnisse bei Schwerlaststaplern

Die neuen Schwerlaststapler von Yale Europe Materials Handling verfügen über Zweifach-Hubgerüste mit wellen- und hakengeführten Gabelträgern und Lastschutzgitteroptionen. Damit eignen sie sich ideal für eine Reihe von Anwendungen wie dem Handling von Holz und Holzprodukten, Stauerei und Schwergut, Metall-Lagerhaltung, Spannbeton, Ziegel- und Blöckeherstellung sowie Schwerindustrie.



Die Hubketten der neu gestalteten Schwerlaststapler laufen jetzt außen am Hubgerüst entlang und vergrößern so das Blickfeld des Fahrers. Die Position der Hubgerüstprofile und Quertraversen wurde ebenfalls optimiert, wodurch der Platz zwischen den Hubgerüsten vergrößert und die Sicht für die Fahrer weiter unterstützt wird.



Ein offener Gabelträger bei den 10- bis 16-Tonnen-Staplermodellen, der vertikal mehr Platz hat, ermöglicht Fahrern durch und über den Gabelträger zu sehen.



Die wellengeführten Seitenschubträger von Yale bieten maximale Tragfähigkeit bei maximaler Seitenverschiebung in jeder Gabelzinkenposition auf Seitenschubgabelträgern. Die Gabelzinke ist am Gabelknick nicht verriegelt und kann in die jeweils optimale Position geschwenkt werden.



Dank der intelligenten Konstruktion der neuen Stapler konnte die Resttragfähigkeit für wellengeführte Seitenschubgabelträger um bis zu 400 kg gesteigert werden.



Eine reduzierte Gesamthöhe der Stapler in abgesenktem Zustand bedeutet, dass die neuen Modelle leichter zu transportieren sind. Die Hubgerüsthöhen wurden um bis zu 125,5 mm reduziert. Dadurch lassen sich die Schwerlaststapler besonders auf europäischen Straßen leichter transportieren.