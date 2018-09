Mercedes: Güter- und Personenverkehr sollen eins werden

Mit dem Vision Urbanetic hat Mercedes-Benz Vans auf der IAA Nutzfahrzeuge 2018 ein Mobilitätskonzept für autonome Fahrzeuge präsentiert. Das Konzept hebt nach Angaben des Unternehmens „die Trennung von Personenbeförderung und Gütertransport auf“. Das Konzept soll Verkehrsströme reduzieren und innerstädtische Infrastrukturen entlasten. Kern ist eine autonome Fahrplattform mit einem Cargoaufbau (siehe Bild) oder einem People-Mover-Aufbau.



Ein Teil dieser vorgestellten Vision wird in nicht allzu ferner Zukunft Realität: Mercedes-Benz Vans plant eine neue, autonom fahrende Baureihe. Das neue Mitglied der Mercedes-Benz Vans Familie wird auf einem vollelektrischen Chassis basieren. Je nach Konfiguration soll der neue Van entweder autonom Personen befördern oder Waren transportieren. Zur Realisierung der neuen autonomen Baureihe gründet Mercedes-Benz Vans eine neue Organisationseinheit.



„Der Vision Urbanetic ist eine – im wahrsten Sinne des Wortes – Plattform für Mobilität. Wir haben damit eine Vision entwickelt, die für Unternehmen wirtschaftlich sinnvoll ist und mit der wir die Stadt der Zukunft für ihre Bewohner noch lebenswerter machen können. Mit BASF werden wir in den Bereichen Elektromobilität, Digitalisierung und autonomes Fahren intensiv zusammenarbeiten, um voneinander zu lernen. Damit können wir die ganzheitlichen Mobilitätslösungen von Mercedes-Benz Vans noch weiter an den individuellen Kundenbedürfnissen ausrichten“, erklärt Volker Mornhinweg, Leiter Mercedes-Benz Vans.