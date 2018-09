Bilanz der Hafenhinterland-Konferenz

„Die Multimodalität Sachsen-Anhalts ist einzigartig“, fasste Johannes Jähn, Geschäftsführer des Flughafens Leipzig/Halle, Vorstandssprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG und Mitglied des Logistikbeirates Sachsen-Anhalt, in seinem Vortrag auf der nunmehr dritten Hafenhinterland-Konferenz zusammen. Das Expertentreffen stand unter dem Thema „Multimodale Logistikdrehscheibe Sachsen-Anhalt“ . Innerhalb Europas, so der Flughafenchef, liege das Land zentral, es würde Ost- und West-Europa gleichermaßen abdecken und sei Knotenpunkt vieler transeuropäischer Verkehrsachsen.



Keine Frage, das mitteldeutsche Land Sachsen-Anhalt ist gut aufgestellt in Sachen Verkehr. Damit hat das Land eine Schlüsselposition in der Logistik inne. „Drei von sechs Korridoren der transeuropäischen Verkehrsnetze führen durch Sachsen-Anhalt“, so Thomas Webel, Minister für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt.



Die Verkehrsleistung im Güterverkehr steigt laut der Verkehrsverflechtungsprognose des Ministeriums von gut 607 Milliarden in 2010 auf fast 840 Milliarden Tonnenkilometer - eine Steigerung von 38 Prozent! Dabei, so Lüttjohann, sei der kombinierte Verkehr das deutlich am stärksten wachsende Segment mit mehr als 72 Prozent bis 2030.



Sachsen-Anhalt ist auf die gestiegenen Anforderungen an die Logistik gut vorbereitet. Die günstige trimodale Anbindung hat das Bundesland zu einer bedeutenden Logistikdrehscheibe in Europa gemacht. 82 Prozent des Güterverkehrs werden derzeit mit LKW transportiert, 16 Prozent mit Güterzügen, knapp zwei Prozent mit der Binnenschifffahrt. Bis 2030 sollen nach dem Willen der Europäischen Kommission 30 Prozent des Güterverkehrs auf die Schiene verlagert werden.



Es ist, soviel wurde deutlich auf der 3. Hafenhinterland-Konferenz, noch manches zu tun auf dem Weg in eine effiziente und umweltfreundliche Logistik-Zukunft. Sachsen-Anhalt hat jedoch, das haben die Präsentationen und Gespräche gezeigt, hervorragende Ausgangsbedingungen und zugleich wegweisende Lösungsansätze, um sich dieser Zukunft stellen zu können.