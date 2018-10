Erfolgreiche Initiative im Hafen Antwerpen

„Mobilität ist eine unserer fünf strategischen Säulen. Um weiteres nachhaltiges Wachstum für die Zukunft zu sichern, muss der Hafen sowohl für Menschen als auch für Güter zugänglich bleiben", erklärt Jacques Vandermeiren, CEO der Antwerp Port Authority.



„Aber die aktuelle Mobilitätssituation ist eine ernsthafte Herausforderung für die Unternehmen im Hafen. Für das Problem der Mobilität in und um Antwerpen gibt es kein Patentrezept. Wir bekennen uns zu unserer sozialen Verantwortung, indem wir zusammen mit der gesamten Hafengemeinschaft nach strukturellen Lösungen suchen, sowohl für den Güter- als auch für den Personenverkehr."



Nachtlogistik: ein Aufruf an die Hafengemeinschaft

Der Güterverkehr auf der Straße ist nach wie vor ein Problem. Langfristige Lösungen wie die Oosterweel-Verbindung bringen zunächst einmal erhebliche Verkehrsbehinderungen während der dazu erforderlichen Infrastrukturarbeiten. Die Antwerp Port Authority möchte die Hafengemeinschaft daher ermutigen, die Nachtlogistik stärker zu nutzen.



Schließlich ist die gesamte dafür notwendige Infrastruktur bereits vorhanden. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn sich alle beteiligten Parteien darauf verpflichten, ihre Geschäftspolitik zu ändern. Zu diesem Zweck wurde ein „Aktionsplan Nachtlogistik“ erstellt. Im Oktober beginnen Workshops mit allen Beteiligten wie den Verladern, Transport- und Logistikunternehmen, Reedereien, Terminals und Agenten.



Effizienzsteigerung im Containerbinnenschiffstransport

Im Bereich der Binnenschifffahrt hat die Antwerp Port Authority Anfang des Jahres einen Aktionsplan für den Container-Binnenschiffsverkehr unterzeichnet, der die drei Hauptkomponenten Planung und Zusammenarbeit, Bündelung sowie Digitalisierung umfasst. Die Kombination dieser Maßnahmen soll den Containerbinnenschiffstransport für alle Partner in der Lieferkette effizienter gestalten. Im Herbst dieses Jahres werden verschiedene Pilotprojekte dazu starten.



Verdoppelung des Anteils des Schienenverkehrs

Die Schiene macht derzeit nur 7 Prozent der Verkehre innerhalb des Hafens aus, was dringend geändert werden soll. Neben dem Binnenschiffsverkehr fördert die Antwerp Port Authority auch den Bahnverkehr mit dem Ziel, die Nutzung der Schiene in den kommenden fünf Jahren zu verdoppeln.