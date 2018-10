Ein starker Kran für die BrettBoxen

Häuserbau einfach gemacht: HB Brett Holzbau realisiert in Kehl am Rhein ein modulares Konzept für den Fertighausbau. Mit seiner BrettBox bietet das Unternehmen Häuser nach dem Baukastenprinzip an. Je nach Nutzungskonzept lassen sich eine oder mehrere BrettBoxen zu Ein- und Mehrfamilienhäuser oder ganzen Büro­gebäuden kombinieren – oder auch zu einer Sauna für den Gar­ten. Wichtig ist die Nachhaltigkeit: Die Fertighäuser sollen Wind, Wetter und allen Umwelteinflüssen langfristig standhalten.



Bei der Produktion ist somit hohe Sorgfalt gefragt: Die Holz-Module dürfen nicht in Schieflage geraten oder anderweitig statisch belastet werden. Dafür hat Konecranes einen Zweiträger-Brückenkran konzipiert, der die großen Boxen in der neuen, komplett aus Holz gebauten Konstruktionshalle von HB Brett Holzbau in Kehl feinfühlig von Platz zu Platz transportiert.



Konecranes setzt für diesen anspruchsvollen Einsatz auf den CXTD NEO Zweiträger-Brückenkran mit knapp 18,5 Meter Spann­weite. Er hebt besonders feinfühlig. Zudem lassen sich Hub- und Fahrgeschwindigkeit über den Hubumrichter stufenlos regulieren. „Zusätzlich rüsten wir die neue Krananlage für HB Brett Holzbau mit zweistufigen Endschaltern für die Kran- und Katzfahrt aus“, sagt David Brendel von Konecranes in Ansbach.



„Die Motoren wechseln so automatisch in die langsame Fahrt, bevor sie vollends stoppen. Das minimiert die Erschütterungen beim Bremsen und Anfahren.“ Die zwei 8-Tonnen-Hubwerke lassen sich per Funk­fernsteuerung einzeln oder mit der Gleichlaufsteuerung SynchroHoisting im Tandem kontrollieren, damit keine Box in Schieflage gerät. David Brendel: „So minimieren wir die statische Belastung der Boxen für einen sicheren Transport von Station zu Station in der Produktionshalle und schließlich auf den Sattelzug.“



Bis die Module fertig für die Baustelle sind, muss der Kran sie bei HB Brett Holzbau öfter umsetzen. Sicherheit und Verfügbarkeit der neuen Anlage sind deshalb besonders wichtig. Konecranes rüstet den CXTD NEO Zweiträger-Brückenkran für die Holzexperten mit dem elektronischen Steuersystem ControlPro Performance aus. Es vereint Überlastungsschutz, Temperaturregelung und Überhit­zungsschutz für die Hubmotoren.