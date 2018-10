Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat seine Konjunkturprognose für das Jahr 2018 nach unten korrigiert. Das sei vor allem dem Machtkampf zwischen den USA und China geschuldet, so das IW. »Die Exporte gehen zurück, Unternehmen investieren weniger«, schreiben die Konjunkturexperten. »Das liegt vor allem am Protektionismus, der weltweit seine Spuren hinterlässt.«



Ganz konkret heißt das: In diesem Jahr steigt das Bruttoinlandsprodukt nach Einschätzung der Forscher um 1,8 Prozent - das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als noch im Frühjahr prognostiziert.



Doch nicht die Resultate der Trump-Politik dämpfen die Konjunktur: Auch steigende Energiepreise bremsen die Wirtschaft. Darunter leiden vor allem die produzierenden Unternehmen. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Privater und öffentlicher Konsum sind anhaltend robust und sorgen dafür, dass die Wirtschaft künftig nicht stagniert.



Für das Jahr 2019 sagt das Institut 1,4 Prozent Wirtschaftswachstum für Deutschland voraus. »Die USA und China gehören zu den wichtigsten Handelspartnern Deutschlands«, sagt IW-Direktor Michael Hüther. Ein Land, dessen Erfolg in hohem Maße vom Export abhänge, spüre deshalb die Auswirkungen von Handelssanktionen besonders deutlich.