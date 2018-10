Die Rotterdam Experience Tour

Das Programm umfasst ein vielfältiges Angebot von Vorträgen, Hafenexkursionen sowie eine Netzwerkveranstaltung an Bord der SS Rotterdam. An der Rotterdam Experience Tour 2018 nehmen über hundert geladene Gäste teil.



„Deutschland ist die größte und bedeutendste Wirtschaftsmacht Europas. Rotterdam hat den größten Hafen Europas“, erklärt Allard Castelein, Generaldirektor des Hafenbetriebs Rotterdam. „Wir sind die perfekte Alternative zu deutschen Häfen: schnell, zuverlässig, flexibel innovativ, und vor allem dauerhaft. Daher möchte Rotterdam der bevorzugte Hafen für Deutschland sein.”



Traditionell ist das deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen ein wichtiger Handelspartner der niederländischen Wirtschaft und des Rotterdamer Hafens. Es gehört zu den strategischen Schwerpunkten des Hafenbetriebs Rotterdam, diese Handelsbeziehung zu vertiefen und auf die Bundesländer Hessen, Baden-Württemberg und Bayern zu erweitern.



Außerdem fördert der Hafenbetrieb den Frachttransport per Containerbinnenschiff und Bahn, da diese Transportmodalitäten eine umweltfreundliche Alternative zum Straßentransport darstellen. Der Hafenbetrieb verfügt beispielsweise über eine Förderregelung für Binnenschifffahrtsreedereien, die Containerfracht bündeln. Zudem hat sich der Hafenbetrieb für eine Erweiterung der Bahnshuttledienste zwischen dem deutschen Hinterland und Rotterdam eingesetzt.