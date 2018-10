Genauer picken

Das sogenannte »Roboter Piece Picking Module« wählt selbstständig einzelne Artikel aus, hebt sie an und befördert sie in die vorgesehenen Behälter. Dabei werden Durchsatzraten von 600 bis zu 1.200 Artikeln pro Stunde erreicht. Auf diese Weise soll der Roboterarm sowohl die Genauigkeit als auch die Produktivität in der Intralogistik erhöhen. Mit dem Roboter Piece Picking Module vervollständigt Dematic zudem die Automatisierung sämtlicher Ar-beitsschritte rund um die Auftragserfüllung. Laut Aussage des Unternehmens erhöht der Roboterarm – im Vergleich zur manuellen Kommissionierung – die Effizienz des Picking-Prozesses und beschleunigt so die gesamte Auftragsabwicklung.



