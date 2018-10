Standards im Baukasten

Der EnergyLink Baukasten von LQ Mechatronik-Systeme soll den Kunden Kostenvorteile und Zeitersparnis in der Steuerungs- und Installationstechnik bringen. Systemlösungen nach dem Baukastenprinzip – und keine Einzelbauteile: So lautet das Credo von LQ, wenn darum geht, die Vielfalt an Kabeln, Steckern und Kleinbauteilen in der Steuerungs- und Installationstechnik zu reduzieren und die Abläufe zu vereinfachen. Daher richtet LQ seine Produkte nach dem Prinzip der Kompatibilität aus. Egal ob W-TEC Energiekabel, X-TEC Industriestecker (Bild) oder A-TEC Steuerungsmodule wie Motorstarter oder Sensoren: Alle verfügen über einheitliche Schnittstellen und können miteinander verbunden werden.



