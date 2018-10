Lorenz folgt auf Memminger

»Wir freuen uns, Jan Lorenz in der Toyota-Familie begrüßen zu dürfen«, sagte Matthias Fischer, Präsident und CEO von Toyota Material Handling Europe. Lorenz hat sein Amt am 1. Oktober 2018 angetreten und folgt Norman Memminger, der zum Senior Vice President für das Miete- & Gebraucht-Geschäft von TMHE ernannt wurde. Der neue Mann der Spitze von TMHDE kommt von Jungheinrich. Dort arbeitete er viele Jahre in leitenden Positionen in den USA und war anschließend als Vice President Regional Sales & Marketing in Deutschland tätig. Seit 2014 war Lorenz Managing Director in Großbritannien.



www.toyota-forklifts.de