Null Unfall, null Ausfall

Die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik möchte Unternehmer inspirieren, sich für sichere und gesunde Arbeitsplätze starkzumachen. Das Motto der Kampagne ist an die sogenannte »Vision Zero« angelehnt, eine Vision einer Welt ohne Arbeitsunfälle, ohne Unfalltote und berufsbedingte Erkrankungen. Der Begriff Vision Zero kommt aus der Verkehrssicherheit: Alle kommen an, keiner kommt um – so lautet die Vorstellung. »Im Mittelpunkt der Kampagne stehen der Mensch und sein Verhalten«, erklärt BGHW-Präventionsleiter Klaus Schäfer. »Gehen Führungskräfte und Belegschaft in einem Betrieb gut und wertschätzend miteinander um, verändert das auch die eigene Einstellung zur Arbeit.« Auf der Website der Kampagne finden Führungskräfte und Beschäftigte zahlreiche Anregungen zum Thema.



www.gibmirnull.de

www.bghw.de