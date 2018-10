Hubtex: Eigener Österreich-Vertrieb

Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Damit endet der bestehende Händlervertrag zwischen Hubtex und Still Austria Ende 2018 – in »beiderseitigem Einverständnis«. Hubtex übernimmt mittelfristig auch den gewohnten Still-Service für seine Produktpalette. »Im Rahmen der Marktkonsolidierung haben wir uns dazu entschieden, ab 1. Januar 2019 eigenständig in Österreich aufzutreten“, erklärt Hans-Joachim Finger, Geschäftsführer Vertrieb und Einkauf bei Hubtex.



www.hubtex.com