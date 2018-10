Scheffer übernimmt SHB Hebezeuge

Am 1. August 2017 war beim Amtsgericht Jena das vorläufige Insolvenzverfahren über die Saalfelder Hebezeugbau GmbH eröffnet worden. Die neuen Eigentümer wollen das Unternehmen »konsequent« auf die Produktbereiche Sonderkranbau, Kranservice und Komponenten ausrichten und die »Erfolgsgeschichte der SHB fortschreiben«. So sollen in Zukunft im thüringischen Saalfeld auf über 10.000 Quadratmetern Produktionsfläche wieder verstärkt Hebe- und Krantechnik produziert werden, teilte das Unternehmen mit. Neue Geschäftsführer sind Thomas Scheffer und Jörg Koglin.



www.scheffer.de