Quo vadis, KI? Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) ist allgegenwärtig und entfacht oft eine regelrechte Euphorie. Dabei entsteht laut einer Mitteilung des Intralogistikspezialisten SSI Schäfer schnell der Eindruck, die Technologie sei bereits weit genug ausgereift, um den Menschen in vielen Fachgebieten nicht nur zu ersetzen, sondern an Leistung zu übertreffen.



In Bezug auf Anwendungen in der operativen Logistik räumen manche Experten ein, die KI befinde sich erst in den Anfängen ihrer Entwicklung. War sie vor einigen Jahren vergleichbar mit einem Kleinkind, das einfache Unterscheidungen vornehmen konnte, sei sie inzwischen gerade einmal zu einem Teenager herangewachsen, welchem komplexere Aufgaben nach einer entsprechenden Unterweisung übergeben werden könnten. Zudem fällt auf, schreibt SSI Schäfer, dass zahlreiche Fachbegriffe wie Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning oder Neuronale Netze häufig synonym oder ohne klare Differenzierung verwendet werden, was zu einer gewissen Begriffsverwirrung unter Nichtfachleuten führe.



Diesem heterogenen Stimmungsbild will SSI Schäfer mit einer klaren Einschätzung in seinem aktuell veröffentlichten neuen Whitepaper zur Künstlichen Intelligenz begegnen. Als weltweit agierender Anbieter von Intralogistiklösungen sowie Logistiksoftware befinde sich SSI Schäfer mit seinen Kunden inmitten in der digitalen Transformation.



Im neuen Whitepaper liefert das IT-Powerhaus von SSI Schäfer eindeutige Definitionen der Begrifflichkeiten und stellt die Methoden im Feld der Künstlichen Intelligenz vor. Die IT-Experten untersuchen ferner, welche Anwendungsbereiche sich bereits heute für KI eignen und welche Perspektiven sich für die Logistik durch den Einsatz von KI-Technologien ergeben. Für SSI Schäfer steht fest: Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz wird die logistischen Prozesse auf allen Stufen in den kommenden Jahren massiv beeinflussen.



Interessenten können das Whitepaper unter folgendem Link downloaden: https://www.ssi-schaefer.com/de-de/case-studies-trends/intralogistik-trends/whitepaper-kuenstliche-intelligenz-495842