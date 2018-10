Panattoni investiert 100 Millionen in „City Docks“

Auf der Immobilienfachmesse Expo Real in München hat Panattoni Europe angekündigt, in den nächsten sechs Monaten allein in Deutschland rund 100 Millionen Euro in citynahe Businessparks zu investieren. In Europa wird Panattoni Europe in den nächsten drei Jahren insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro in citynahe Immobilienlösungen investieren, mit Schwerpunkt auf Polen, Deutschland, Tschechien, Slowakien und Großbritannien. In Polen werden bis Ende 2018 bereits rund 150.000 Quadratmeter an stadtnaher Logistikparks in den Hotspots Warschau, Lodz und Breslau fertiggestellt.



In Deutschland will der Projektentwickler in Ergänzung zu den großflächigen Logistikparks dadurch ein zusätzliches Angebot schaffen: Kleinteiligere, flexible Einheiten, die in einem Businesspark zusammengefasst werden. Diese sollen den spezifischen Bedarf der regionalen Wirtschaft und des Gewerbes erfüllen.



Das neue Geschäftsfeld, das unter der Marke „City Docks by Panattoni Europe“ vermarktet wird, wird von Mike Evers als Head of Business Development Business Parks geleitet, der zuvor beim britischen Entwickler Segro tätig war. Fred-Markus Bohne, Managing Partner Panattoni Europe, erklärte: „Wir werden die Nachfrage nach dieser Art von Immobilien mit ganzer Kraft decken, genauso wie wir weiterhin führend in der Errichtung von großflächigen Logistikparks agieren werden. Die Wirtschaft wird immer dynamischer, die Nähe zu den Verbrauchern immer wichtiger. Außerdem müssen die Unternehmen angesichts des Fachkräftemangels attraktive Bedingungen für die Mitarbeiter schaffen, um im Wettbewerb Vorteile zu haben. Dem tragen wir mit dem neuen Konzept der Businessparks Rechnung.“



Panattoni befindet sich zur Realisierung des neuen Konzepts bereits an fünf konkreten Standorten in deutschen Ballungszentren in der Verhandlungsphase. Die Errichtung der City Docks erfolgt spekulativ, das heißt auch ohne vollständige Vorvermietung. Die City Docks werden in verkehrsgünstiger Lage in der Innenstadt oder am Stadtrand errichtet. Die Einheiten sind ab 500 Quadratmeter Fläche anzumieten. Die Hallen verfügen über eine Deckenhöhe von 5,75 Metern UKB (Unterkante Binder).