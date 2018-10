Schöler Fördertechnik: Händler-Award von Combilift

Der irische Hersteller Combilift hat sich auf das Handling von Langgut und sperrigen Lasten spezialisiert. Dabei setzt das Unternehmen auf ein europaweites Netz aus Vertriebspartnern für seine Spezialstapler. Darunter befindet sich auch die Schöler Fördertechnik AG, ein süddeutscher Intralogistik- und Gabelstaplerexperte. Mit mehr als 400 Mitarbeitern und sieben Standorten in Baden-Württemberg umfasst das Dienstleistungsspektrum von Schöler unter anderem den Vertrieb diverser Flurförderzeuge kombiniert mit einer anwenderorientierten Beratung.



Seinen Kunden bietet Schöler Combilift-Flurförderzeuge für jede Anforderung. Allein im süddeutschen Raum hat das Unternehmen mehr als 250 Fahrzeuge verkauft. Aufgrund dieser Verkaufszahlen und anderer Leistungen wurde Schöler nun ausgezeichnet. Um als „Dealer of Excellence“ geehrt zu werden, müssen Vertragspartner alle Baureihen von Combilift als Vorführstapler vorhalten sowie Verkaufserfolge mit speziellen 4-Wege-Lösungen vorweisen und die hohen Standards in den Bereichen Kundendienst und Ersatzteilversorgung erfüllen.



„Wir arbeiten bereits seit mehr als zehn Jahren mit Combilift zusammen und haben den Bereich der Spezialstapler stetig weiter ausgebaut“, erklärt Michael Reinhoffer. „Dass wir als ‚Dealer of Excellence‘ ausgezeichnet wurden, bestätigt uns in der guten Zusammenarbeit mit dem Unternehmen und den Erfolg, den wir beim Vertrieb der Stapler verzeichnen.“