Fiege mit Innovationsaward ausgezeichnet

Neben Fiege wurden die Firmen envelio GmbH aus Köln (Kategorie Start-ups) und die Hermann Ullrich GmbH & Co. KG aus Solingen (Mittelstand/Handwerk) mit dem ersten Platz bedacht. Die Preisträger haben sich in herausragender Weise mit der digitalen Transformation auseinandergesetzt.



Minister Pinkwart: „Die Jury hat drei würdige Gewinner bestimmt, die sich von der Digitalisierung nicht treiben lassen, sondern selbst zum Treiber der Digitalisierung geworden sind. Sie zeigen, wie dynamisch und digital Nordrhein-Westfalen bereits ist und agieren damit als eindrucksvolle Vorbilder für andere Start-ups, den Mittelstand und Großunternehmen.“



Open-Innovation-Ansatz überzeugte die Jury

Fiege überzeugte die Jury durch seine enge und vertrauensvolle Partnerschaft mit Start-ups, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie: „Gemeinsam mit dem jungen Unternehmen Magazino entwickelt Fiege Roboter, die in der Logistik zum Einsatz kommen. Zudem überzeugte die Jury, wie sehr der ‚Open Innovation‘-Ansatz bereits in der Unternehmenskultur von Fiege verankert ist.“ Die Verleihung des Preises der Digitalen Wirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen fand im Rahmen des RuhrSummit in der Jahrhunderthalle in Bochum statt.