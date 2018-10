Brexit: Bei einem Referendum des Vereinigten Königreichs im Juni 2016 stimmten über 50 Prozent der Wähler für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Damit ist nach der vertraglich vorgesehenen zweijährigen Verhandlungsperiode mit dem Austritt für März 2019 zu rechnen. Bisher wurde aber trotz intensiver Gespräche kein Durchbruch bei den Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der EU erzielt.



Dr. Kurt Schmalz beantwortete uns die Frage: „Rechnen Sie mit einem harten Brexit und wie bereiten Sie sich darauf vor?“



Herr Schmalz, rechnen Sie mit einem harten Brexit?

So, wie die Dinge zurzeit stehen, rechne ich mit einem harten – und unkoordinierten – Brexit. Ich denke zwar, dass sich beide Verhandlungspartner in letzter Minute auf eine Vereinbarung einigen können, aber: Unternehmen brauchen nicht nur Vorgaben aus der Politik, sondern vor allem genug Zeit, um diese auch umzusetzen.



Wie bereiten Sie sich darauf vor?

Wir bei Schmalz sind in engem Kontakt mit unserem Vertrieb in Großbritannien, um in jedem Fall schnell reagieren zu können. Zudem stellen wir uns darauf ein, dass sich die Wirtschaft in Großbritannien im nächsten Jahr verhalten entwickeln wird. Ich bedauere den Brexit sehr. Ein starkes, geeintes Europa ist wichtiger denn je – politisch und wirtschaftlich.