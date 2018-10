Hamburger Hafen als Tor zur Welt

„Zu den guten Ergebnissen hat in überwiegendem Maße das zuverlässige Intermodalnetz und der Service der HHLA-Tochterfirma Metrans zwischen Hamburg und Mitteleuropa beigetragen“, so Vladimir Dobos, Leiter der Hafen Hamburg Marketing Repräsentanz in Prag. „Metrans wurde am 15. Oktober 1948 in der damaligen Tschechoslowakei gegründet. Ihre gegenwärtige erfolgreiche und eng mit dem Hamburger Hafen verbundene Form sowie die ‚intermodale‘ Geschichte sind in den neunziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts entstanden.“



Ingo Egloff, Vorstand von Hafen Hamburg Marketing ergänzte: „Es gibt nur wenige andere Standorte, die in einer derart hohen Dichte mit Abfahrten der Eisenbahn mit dem Hamburger Hafen verbunden sind wie Prag, Dunajská Streda und die anderen Städte in Tschechien und der Slowakai. Ganz entscheidend dazu beigetragen hat hierzu ein gemeinsames Unternehmen, die Firma Metrans, dass diese Erfolgsgeschichte geschrieben wurde.“ Egloff erinnerte dabei auch an den Mann, der eng mit dieser Geschichte verbunden ist: Ji?í Samek, der 1991 in Prag die neuzeitige Form der Metrans gründete.



Heute ist Metrans der erfolgreichste Bahnoperateur im Intermodalverkehr nach Zentral- und Osteuropa und verbindet Tschechien, die Slowakei, Ungarn und weitere Länder der Region über leistungsstarke Shuttlezüge und eigene Containerterminals im Binnenland mit den deutschen Seehäfen. Im Durchschnitt verlässt alle fünf Stunden ein Zug den Hamburger Hafen mit Containern aus aller Welt, insgesamt fahren für Metrans etwas 400 Züge pro Woche. Von den Umschlaganlagen in Tschechien und der Slowakei werden die Container per Bahn oder Lkw weiter zum Kunden transportiert – bis nach Slowenien, Österreich oder Ungarn. Tschechien liegt verkehrsgeografisch in der Mitte Europas und zählt zu den nach der EU-Erweiterung sich schnell entwickelnden Wachstumsmärkten. Der Hamburger Hafen bietet aufgrund seiner kurzen Distanz zu Tschechien vielfältige Transportmöglichkeiten für die schnelle Abwicklung tschechischer Import- und Exportgüter. Unter den rund drei Millionen Tonnen, die jährlich via Hafen Hamburg von und nach Tschechien transportiert werden, dominieren auf der Importseite Elektronik, chemische Erzeugnisse, Maschinen, Brenn- und Schmierstoffe. Tschechische Exportgüter, die Hamburgs engmaschiges Netz an 120 weltweiten Linienverbindungen nutzen, sind vor allem Kraftfahrzeugteile, Kraftfahrzeuge, Elektronik, Maschinen und chemische Erzeugnisse.



Egloff wies in seiner Rede auch darauf hin, dass nun rechtlich die Voraussetzungen geschaffen worden sind, um mit dem Bau der Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe beginnen zu können. Mit der Fahrrinnenanpassung können Seeschiffe künftig unabhängig von der Tide mit 13,50 Meter und unter Nutzung der Flutwelle mit 14,50 Meter Tiefgang aus Hamburg auslaufen. Für die Schifffahrt bringt die Fahrrinnenanpassung einen Meter mehr Tiefgang und damit entscheidende Vorteile. So können Containerschiffe pro Schiffsanlauf rund 1.800 Container (TEU) mehr transportieren und durch die Begegnungsbox vor Hamburg wird die Elbe auch für Großschiffe in beide Richtungen ohne die bisherigen Restriktionen passierbar.