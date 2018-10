Mehr Produktivität

„Automatisierung ist für viele sich wiederholende Aufgaben sinnvoll, aber sie ist kein Allheilmittel“, sagt Phil Mean, Product Strategy Manager bei Hyster Europe. „Entscheidend ist und bleibt, die Effizienz des Fahrers durch neue Funktionen zu erhöhen, die Komfort, Aufmerksamkeit oder die Sicht verbessern.“



Die neuen Konstruktionsmerkmale der Hyster XT-Serie mit Verbrennungsmotor steigern beispielsweise die Fahrereffizienz. Da der Stapler für den täglichen Betrieb ausgelegt ist, sind die Bedienelemente so gestaltet, dass der Fahrer die Hydraulik auch beim häufigen Auf- und Absteigen leicht aktivieren kann. „Wir arbeiten ständig daran, die Effizienz der Fahrer zu erhöhen. Je nach Anforderung und Einsatzgebiet passen wir die verfügbaren Bedienelemente an“, sagt Mean. „Für die Hyster FT-Serie haben wir zum Beispiel eine neue Joystick-Option für Anbaugeräte entwickelt.“



Zudem hat Hyster für die Fortens Gabelstapler eine Armlehne mit integrierten Touch-Point Minihebeln entwickelt, die als Zubehör erhältlich sind. Die in die Lehne integrierten Bedienelemente minimieren die Bewegung des Fahrers und ermöglichen eine schnelle und präzise Steuerung des Staplers.



Die elektrischen Gegengewichtsstapler von Hyster sind so konstruiert, dass sie einen Wenderadius von null haben. Die Fahrer können so sehr viel leichter wenden und haben mehr Platz, um effizient zu arbeiten. „Zu wissen, wie Gabelstapler in verschiedenen Situationen genutzt werden, ist entscheidend für die Entwicklung eines Staplers, der die Produktivität des Fahrers in den Vordergrund stellt“, erläutert Mean. „So profitiert der Fahrer eines Hyster FT-Gegengewichtsstaplers in einem arbeitsintensiven Logistikbetrieb beispielsweise von der automatischen Geschwindigkeitsreduzierung, der kontrollierten Fahrtrichtungsumkehr, der automatischen Hydrauliksteuerung und der Rückrollsperre.“