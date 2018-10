Greiner setzt auf SAP-Partner Inconso

Das auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Kunststoff-Qualitätsprodukten für den Laborbereich spezialisierte Unternehmen kann die Versandabwicklung sowie die Produktionsver- und entsorgung ab sofort mit dem mit SAP Systemkomponenten ausgestatteten Lagerkomplex abwickeln. Unterstützt wurde der Kunststoffspezialist von dem Logistiksoftwarespezialisten Inconso.



Besonderes Augenmerk galt der reibungslosen Integration des 29 m hohen Hochregallagers am Standort Frickenhausen, das auf einen Durchsatz von jeweils 100 Ein- und Auslagerungen pro Stunde ausgelegt ist. Herangezogen wurde das 2011 im Logistikzentrum am GBO Hauptsitz in Kremsmünster (A) durch Inconso implementierte Template auf Basis des SAP LE-WM. Die neuen Prozesse zur Integration des automatischen Lagersystems in Frickenhausen wurden, wie bereits in Kremsmünster, mittels eines innovativen Emulationssystems vorab durchgespielt. Schon während der Planungs- und Testphase konnte das neue Herzstück des Logistikzentrums mit Kapazitäten für mehr als 12.000 Paletten in die vorhandene Prozessstruktur integriert werden. Der Umzug aus dem Interimslager sowie die Befüllung des APL wurde innerhalb weniger Tage erfolgreich umgesetzt.



Den Neubau des automatischen Hochregallagers realisierte die Aberle GmbH, ein Unternehmen der Körber Logistics Systems und Schwesterunternehmen der Inconso AG.