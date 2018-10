Geschäftsführerwechsel bei Picavi

Jens Harig, 51 Jahre, verfügt über langjährige Erfahrung im Aufbau und der Führung wachstumsstarker IT-Unternehmen. So brachte er 2005 die SEVEN PRINCIPLES AG an die Börse und zeichnete als Vorstandsvorsitzender für das langjährige dynamische Wachstum des Unternehmens verantwortlich. Zuletzt war er als Investor und Berater bei innovativen IT-Service- und Software-Unternehmen tätig. Jens Harig steigt ebenso als neuer Gesellschafter bei Picavi ein.