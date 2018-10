Gira bezieht Logistikkomplex

Knapp zwei Jahre nach der Grundsteinlegung hat die Gira Giersiepen GmbH & Co. KG ihr neues Produktions-, Entwicklungs- und Logistikzentrum am Standort in Radevormwald feierlich eingeweiht. Mit dem Umzug von Produktion und Logistik hat sich der Elektrotechnik-Herstellernachhaltig auf weiteres Unternehmenswachstum ausgerichtet.



Wesentliche Säule dafür: Die Logistikanlage am neuen Standort. Den Zuschlag für das Projekt als Generalunternehmer für die Intralogistik erhielt die Aberle GmbH. Der Systemintegrator für komplexe Automationsprojekte unter dem Dach von Körber Logistics realisierte eine computergesteuerte Hightech-Logistikanlage, die mit ihrer komplexen technischen Gebäudeausstattung für weitgehende Prozessautomatisierung auf die Anforderungen des mittelständischen Technologieunternehmens ausgerichtet ist.



Für die Wareneingangsbearbeitung, Lagerung sowie die Produktionsver- und -entsorgung errichtete Aberle neben einem Kragarmregal ein vollautomatisches, 4-gassiges Palettenhochregallager mit rund 6.000 Stellplätzen und angeschlossenen Kommissionier-Arbeitsplätzen.



Zum weiteren Lieferumfang zählt ein 5-gassiges Automatisches Kleinteilelager (AKL) für gemischtes 4-fachtiefes- und 2-fachtiefes Behälterhandling mit 10 Regalbediengeräten (RBG), davon je 2 RBG auf einer Fahrschiene und beidseitiger Fördertechnik-Anbindung.



Das AKL hat eine Gesamtkapazität von mehr als 300.000 Stellplätzen für Kleinladungsträger auf Basis der Behältergrundfläche 400 x 300mm. Zehn integrierte Pick by Light (PbL)-geführte Arbeitsplätze mit Regal-Durchlaufkanälen werden darin direkt von den AKL-RBG versorgt.