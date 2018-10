Kion bestätigt Prognose für 2018

Der globale Markt für Flurförderzeuge und Supply Chain Solutions zeigt sich im bisherigen Jahresverlauf in „äußerst robuster Verfassung und wächst auf weiterhin hohem Niveau“. Das teilte die Kion Group mit. Das Unternehmen konnte in den ersten neun Monaten des Jahres nach eigenen Angaben in beiden Segmenten von diesem Trend profitieren und eine dynamische Auftragsentwicklung verzeichnen.



Konkret lag der wertmäßige Auftragseingang in den ersten drei Quartalen um 11,8 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres (5,699 Milliarden Euro) und erreichte 6,369 Milliarden Euro. Ohne Berücksichtigung negativer Wechselkurseffekte betrug der Zuwachs laut Kion 15,0 Prozent.



Damit erreichte auch der Auftragsbestand zu Ende September einen erneuten Rekordwert in Höhe von 3,232 Milliarden Euro, ein Plus von 23,6 Prozent gegenüber dem Jahresende 2017. Der Umsatz erhöhte sich um 2,4 Prozent und lag bei 5,770 Milliarden Euro. Ohne Währungseffekte lag der Umsatzanstieg bei 5,4 Prozent.



Einen Rückgang musste Kion hingegen beim bereinigten Ebit verzeichnen. Dieses lag mit 537,6 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert von 557,5 Millionen Euro (-3,6 Prozent). „Grund hierfür waren Ineffizienzen in der Produktion durch Lieferengpässe bei einzelnen Zulieferern im Segment Industrial Trucks & Services sowie eine vorübergehende Unterauslastung der projektbezogenen Personalkapazitäten im Segment Supply Chain Solutions“, begründet das Unternehmen das Minus.



Auch höhere Material- und Personalkosten sowie Währungseffekte wirkten sich negativ aus. Die Ebit-Marge lag mit 9,3 Prozent unter dem Vorjahreswert von 9,9 Prozent. Das Konzernergebnis nach neun Monaten lag bei 243,8 Millionen und damit um 9,0 Prozent über dem Wert des Vergleichszeitraumes.



Der Weltmarkt für Flurförderzeuge hat in den ersten drei Quartalen 2018 nach Angaben der Kion Group ein starkes Wachstum von 13,6 Prozent erzielt, zu dem alle Regionen beitrugen. Elektrostapler lagen mit einem Anstieg der Verkaufszahlen von 11,0 Prozent etwa gleichauf mit Staplern mit Verbrennungsmotor (+10,3 Prozent). Lagertechnikprodukte wiesen vor allem aufgrund der starken Nachfrage nach kleineren Einstiegsgeräten ein überproportionales Wachstum von 17,4 Prozent auf.



„Die anhaltende Wachstumsdynamik des Marktes für Flurförderzeuge und Supply Chain Solutions unterstreicht das Zukunftspotenzial der Kion Group", sagte Gordon Riske, CEO der Kion Group. Im Ausblick geht der Konzern trotz der temporären Lieferengpässe bei einzelnen Zulieferern und damit verbundenen Ineffizienzen in der Produktion im Segment Industrial Trucks & Services davon aus, dass die im Lagebericht 2017 aufgestellte Prognose für das Gesamtjahr erreicht wird.