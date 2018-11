Fernwartung per Live-Video

Anwender können damit per Tablet, Smartphone oder Smart Glasses Live-Videos an die Service-Mannschaft von Kasto senden und erhalten in Echtzeit visuelle Hilfen und Informationen bei Störungen oder Instandhaltungsarbeiten. Anwender und Techniker teilen in Echtzeit das gleiche Blickfeld: Das soll helfen, einzelne Anlagenkomponenten und eventuelle Störungen schnell zu identifizieren. So lassen sich laut Kasto Stillstandzeiten auf ein Minimum reduzieren. Herzstück des Systems ist eine interaktive App.



