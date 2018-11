Der Elektro-Mehrwege-Seitenstapler soll durch das neue Freisichthubgerüst eine optimale Sicht aus der Kabine auf die Last bieten. Mehrere Varianten des Fahrzeugs mit unterschiedlichen Batteriegrößen ermöglichen laut Hubtex eine ideale Abstimmung auf Anwendungen mit mittleren sowie langen Einsatzzeiten.



In der Tragfähigkeitsklasse 3.000 Kilo stehen bei Hubtex für den 48-V-Antrieb zwei Batteriekapazitäten von 775 und 930 Ah zur Verfügung. In der Tragfähigkeitsklasse von 4.500 Kilo sind zwei Antriebsvarianten verfügbar: mit 48 und 80V. Bei Bedarf liefert Hubtex seinen Kunden Li-Ionen-Akkus.



www.hubtex.com