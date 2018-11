Die Ausführung in Edelstahl eignet sich auch für den Einsatz in hygienesensiblen Umgebungen. Er ist zudem für den Einsatz in Ex-Zonen und auch als Reinraum-Variante lieferbar.



Der Scherenhubtisch hebt bis zu 1.500 Kilogramm und ist als fahrbare Version erhältlich und somit als mobile, höhenverstellbare Arbeitsbühne einsetzbar. Im abgesenkten Zustand verfügt der Hubtisch über eine Bauhöhe von 85 Millimetern. Die maximale Hubhöhe liegt bei 750 Millimetern. Optional wird er mit einem Faltenbalg geliefert.



