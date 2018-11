Weltrekord-Azubis

Im September gelang es ihnen in Aschaffenburg, einen vollständigen Radwechsel an einem Gabelstapler in 69 Sekunden zu absolvieren. Zum Versuch war extra eine Guinness-World-Records-Richterin aus Litauen angereist. Der bisherige Rekord lag bei 1 Minute und 50 Sekunden. »Wir sind sehr stolz auf unsere Weltrekordler«, sagt Marc Wehner, Senior Vice President Central Europe. »Auszubildende mit solchem Engagement sind für jeden Arbeitgeber die beste Investition in die Zukunft.«



www.linde-mh.de