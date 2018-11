Mit der Veröffentlichung möchte das Unternehmen den Diskussionen und dem heterogenen Stimmungsbild in der Intralogistik begegnen. Im neuen Whitepaper liefert das IT-Powerhaus von SSI Schäfer eindeutige Definitionen der Begrifflichkeiten und stellt die Methoden im Feld der künstlichen Intelligenz vor.



Die IT-Experten untersuchen ferner, welche Anwendungsbereiche sich bereits heute für KI eignen und welche Perspektiven sich für die Logistik durch den Einsatz von KI-Technologien ergeben. Für SSI Schäfer steht fest: Der Einsatz von künstlicher Intelligenz wird die logistischen Prozesse auf allen Stufen in den kommenden Jahren massiv beeinflussen. Interessenten können das Whitepaper auf der Website herunterladen (in die Suche »Whitepaper« eingeben).



www.ssi-schaefer.com