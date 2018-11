100 Millionen für City Docks

Dadurch will der Projektentwickler in Ergänzung zu den großflächigen Logistikparks ein zusätzliches Angebot schaffen: kleinteiligere, flexible Einheiten, die in einem Businesspark zusammengefasst werden. Die City Docks werden in der Innenstadt oder am Stadtrand errichtet, die Einheiten sind ab 500 Quadratmeter Fläche anzumieten.



www.panattonieurope.com