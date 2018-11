Der Jahresumsatz von Transnorm liegt bei rund 100 Millionen Euro und soll 2018 um mehr als 30 Prozent wachsen. Nach der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden wird Transnorm Teil des Segments Safety and Productivity Solutions von Honeywell sein.



»Transnorm ergänzt unser Portfolio an automatisierten Materialtransportgeräten und Software für Lieferketten, damit wir unseren Kunden unsere Vision vom vernetzten Distributionszentrum vermitteln können«, sagte John Waldron, Präsident und CEO von Honeywell Safety and Productivity Solutions. »Wir stärken zudem unsere Präsenz auf dem europäischen Markt erheblich.«



www.honeywell.com