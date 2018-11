Zalando testet Logistikroboter

Ende Februar 2018 hatte Zalando Anteile am Start-up Magazino erworben, das Roboter für die Intralogistik entwickelt. Seit einigen Wochen sind nun zwei von Magazino entwickelte Roboter mit dem Namen »Toru« bei Zalando in Erfurt im Praxistest: Bis Mai werden die Roboter in die Prozesse eingearbeitet und unterstützen in den Bereichen »Stow« und »Pick«. Die Toru-Roboter verfügen über eine intelligente Kameratechnik und können so einzelne Objekte erkennen, greifen und transportieren.



»Die Idee ist, dass Toru den Logistikmitarbeitern unergonomische Tätigkeiten wie das Herunterbeugen und Weit-nach-oben-Strecken beim Kommissionieren von Produkten aus den höchsten oder niedrigsten Regalebenen abnimmt«, sagte Carl-Friedrich zu Knyphausen, Head of Logistics Development bei Zalando. »Die Investition in Automatisierung und das Testen von Robotiklösungen ist der nächste logische Schritt für Zalando und unsere Logistikstrategie.«



www.magazino.eu